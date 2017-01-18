|
Напавший на клуб в Стамбуле: место атаки было выбрано случайно
19.01.2017 13:11 — Новости Мира | Tut.by
Выходец из Узбекистана, которого подозревают в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, рассказал на допросе, запись которого получила газета Hurriyet, что выбор места для атаки был случайным.
В ходе допроса в полиции, фрагменты из которого приводит Hurriyet, Абдулкадир Машарипов сообщил, что он получал указания из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом группировки «Исламское государство».
«Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. [Ночной клуб] Reina показался мне подходящим для этого, там не было усиленной охраны», — цитирует издание показания Машарипова.
При этом газета не уточняет, каким образом ей удалось получить фрагменты допроса подозреваемого. Би-би-си не удалось получить независимого подтверждения этой информации.
О задержании Машарипова
Губернатор Стамбула Васип Шахин
По словам губернатора, Машарипов хорошо образован, прошел «тщательную подготовку» в Афганистане и Пакистане и имел связи с «Исламским государством» внутри Сирии.
Трагедия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. [Ночной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии