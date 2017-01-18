В Италии произошли очередные землетрясения, из-за подземных толчков в горном районе страны лавина погребла заживо постояльцев отеля.

В провинции Пескара итальянского региона Абруццо 18 января из-за землетрясения сошла лавина, которая накрыла отель «Риджопиано». Спасатели сумели добраться до места трагедии не сразу, так как погодные условия оставляют желать лучшего. По последним данным, под снегом оказалось 30 человек, постояльцев отеля. Все они погибли, сообщает Reuters. Итальянские СМИ, между тем, сообщают лишь о большом числе погибших, пишет ВВС.

Спасательная операция фактически началась лишь утром в четверг из-за того, что за последние дни с горах выпало около пяти метров снега и добраться до места трагедии было практически невозможно: машины скорой помощи просто не могли подъехать к пострадавшему отелю, спасатели добирались к месту всю ночь. При этом удалось спасти двоих пострадавших после схода лавины, их нашли недалеко от здания отеля.

Не исключено, что лавина была вызвана подземными толчками: в среду утром в трех итальянских регионах (Лацио, Абруццо и Марке) произошло четыре довольно серьезных землетрясения, превышающих 5 баллов. Толчки ощущались даже в Риме, где было остановлено метро.

По информации белорусского МИД, пока нет данных о пострадавших из-за землетрясения в Италии граждан Беларуси.