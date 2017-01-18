По данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, число хакерских атак на сети альянса за последний год возросло на 60 процентов. В интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 19 января, он указал, что в среднем за месяц в 2016 году насчитывалось 500 опасных кибератак на натовские учреждения, которые требовали решительных мер со стороны экспертов. При этом большинство этих атак осуществлялись не частными лицами, а финансировались государственными инстанциями различных стран.





Кибератаки представляют очень большую потенциальную опасность, поскольку могут нарушить, к примеру, энергоснабжение или медицинское обслуживание или нанести ущерб другим важным инфраструктурам. «Кроме того, они могут повредить обороноспособности НАТО и повлиять на работу наших вооруженных сил, — сказал Столтенберг, пояснив, что любая военная деятельность базируется сегодня на передаче данных. — Если этот процесс (передачи данных. — Ред.) нарушается, то может быть нанесен большой вред».

НАТО может задействовать 5-ю статью своего устава

Поэтому, заявил генеральный секретарь НАТО, в случае широкомасштабных кибернападений может быть задействована статья 5 устава альянса, предполагающая помощь всех его членов пострадавшей стране.

Йенс Столтенберг выразил также обеспокоенность возможной манипуляцией данными в ходе избирательных кампаний: «В НАТО поступают сообщения от различных правительств стран-членов, которые опасаются, что хакеры будут пытаться вмешаться в национальную предвыборную борьбу. В таком случае киберпреступники будут подрывать демократию».

По словам главы Североатлантического альянса, с недавнего времени НАТО предлагает всем своим членам помощь кризисных команд, которые объясняют, как можно улучшить защиту своих сетей.