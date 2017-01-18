Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в рамках расследования попытки государственного переворота 15 июля на текущий момент арестовано 43 тысячи человек. Об этом он сказал сегодня во время выступления перед представителями региональных властей в Анкаре.



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«После попытки путча в ходе операций против ФЕТО (организация, связанная с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом) арестовано 43 тысячи человек. 95 тысяч отстранены от госслужбы», — сказал он отметив, что все эти люди вовсе не пострадавшие и им вовсе нет места на госслужбе.

Эрдоган отметил, что «хотя чистка проведена, она еще не закончилась». «Но мы ее завершим. Без этого никак», — отметил президент.

5 июля группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки.

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