Лондон во время переговоров по поводу выхода из состава ЕС столкнется со сложными переговорами и периодом неопределенности, но все это приведет к созданию новой Великобритании, которая будет мировым лидером в области свободной торговли, свободных рынков и успешного бизнеса. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.



Тереза Мэй. Фото: Reuters

Лидерство после Brexit

«Я хочу, чтобы Великобритания завершила этот процесс (переговоров по Brexit) как по-настоящему глобальная страна, которая будет играть всеобъемлющую роль в установившейся системе международного порядка», — сказала она. При этом глава британского кабинета министров пояснила, в чем именно будет заключаться это новое качество Лондона. Соединенное Королевство выступит, как пояснила премьер, «как самый сильный и ценный защитник интересов бизнеса, свободного рынка и свободной торговли во всех уголках мира».

Она признала, что согласование всех параметров «развода» с Брюсселем в свете принятого в июне прошлого года британцами решения выйти из ЕС не будет легким. Однако, как считает Мэй, выгоды в конечном счете все равно перевесят сложности. «Давайте не будем недооценивать значимость этого решения, — сказала она. — Великобританию ждет этап перемен, имеющих исключительную важность». Соединенное Королевство, по ее оценке, ждут тяжелые переговоры на пути определения этой новой для него миссии в мире, «и эта дорога иногда будет полна неопределенности, но это приведет нас к более светлому будущему для наших детей и внуков».

«Мы собираемся стать уверенной в себе страной, которая будет снова распоряжаться своей судьбой», — подчеркнула она, заверив в то же время, что Лондон не намерен поворачиваться спиной к Европе. «Наше решение покинуть ЕС не означало, что мы отвергаем наших друзей в Европе, с которыми у нас есть общие интересы и ценности. Это не было попыткой дистанцироваться от них или прекратить сотрудничество, которое помогло нашему континенту быть безопасным и сильным, — подчеркнула Мэй. — Успех ЕС как организации в высшей степени и полностью отвечает британским национальным интересам».

На позициях центра

Глава британского правительства обратила также внимание на то, что под влиянием экономических сложностей и миграционного кризиса в Европе набирают силу партии, представляющие радикальные и нередко крайне правые взгляды.

«По всей Европе крайне левые и крайне правые партии ищут возможность использовать для своей выгоды появившиеся возможности. Эти партии взяли на вооружение политику разделения и акцентирования на безысходности, предлагая простые ответы, утверждая, что они понимают проблемы людей и всегда знают, кого в них винить», — добавила премьер.

Эти политические силы намеренно посылают, по ее словам, сигнал насчет того, что «традиционные политические и бизнес-лидеры не сумели дать ответы на их обеспокоенность». «Я полна решимости добиваться того, чтобы базовая центристская политика смогла бы отразить сегодняшние тревоги людей», — заверила Мэй.

Роль глобализации

Касаясь темы глобализации, глава британского кабинета указала, что руководству многонациональных коммерческих предприятий пора взять на себя инициативу в вопросе о восстановлении доверия к процессу всемирной интеграции среди тех граждан, которые ощущают, что не успевают за темпами экономических перемен.

Деловому сообществу пора перестать, по ее мнению, исходить в своих действиях из краткосрочных соображений, а вкладывать средства в развитие человеческого потенциала и сообществ людей, то есть действовать из расчета долгосрочной перспективы.

Следует обратить внимание на то, продолжала она, что есть «отдельные компании, особенно обладающие глобальным охватом, которые играют по другому своду правил в сравнении с простыми тружениками». Поэтому, уточнила Мэй, деловому сообществу важно взять на себя лидерство и показать, что в глобализированном мире существуют единые правила для всех.

На состоявшемся в Великобритании в июне прошлого года референдуме по вопросу о целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%. Мэй, став премьером после отставки Дэвида Кэмерона, пообещала выполнить волю народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства Великобритании в ЕС до конца марта этого года.