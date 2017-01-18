Видео из отеля в Италии, на который после землетрясения сошла лавина, опубликовала полиция. В отеле Rigopiano на склоне горного массива Гран-Сассо в регионе Абруццо находилось до 30 человек. Когда спасатели добрались до места происшествия из-под снега были видны только крыша и последний этаж здания.



Фото: Reuters

Спасатели рассказали, что снег частично разрушил четырехэтажное здание и сместил его примерно на 10 метров вниз по склону. Удалось спасти двоих мужчин, также найдены тела двоих погибших. Один из выживших рассказал, что вышел из здания, чтобы забрать вещи из машины, и лишь поэтому остался жив, сообщает Reuters .

Больше информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Постояльцы и работники числятся пропавшими без вести. Сообщается, что рядом с главным корпусом гостиницы находился крытый бассейн, там также могли находиться люди.

Видео: Reuters

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Ранее СМИ писали, что постояльцы, оказавшиеся в ловушке в здании отеля, отправили сообщение «Помогите, мы умираем от холода.

В спасательной операции участвуют 20 пожарных расчетов, шесть машин скорой помощи, вертолет, полиция и горные спасатели. Доступ к отелю сильно затрудняют сугробы высотой до пяти метров, которые образовались после обильных снегопадов.











Фото: Reuters

Напомним, три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли 18 января утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо.