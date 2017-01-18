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Опубликовано видео из накрытого лавиной отеля в Италии, постояльцы числятся пропавшими без вести
19.01.2017 20:04 — Новости Мира | Tut.by
Видео из отеля в Италии, на который после землетрясения сошла лавина, опубликовала полиция. В отеле Rigopiano на склоне горного массива Гран-Сассо в регионе Абруццо находилось до 30 человек. Когда спасатели добрались до места происшествия из-под снега были видны только крыша и последний этаж здания.
Спасатели рассказали, что снег частично разрушил четырехэтажное здание и сместил его примерно на 10 метров вниз по склону. Удалось спасти двоих мужчин, также найдены тела двоих погибших. Один из выживших рассказал, что вышел из здания, чтобы забрать вещи из машины, и лишь поэтому остался жив, сообщает
Больше информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Постояльцы и работники числятся пропавшими без вести. Сообщается, что рядом с главным корпусом гостиницы находился крытый бассейн, там также могли находиться люди.
Видео:
В спасательной операции участвуют 20 пожарных расчетов, шесть машин скорой помощи, вертолет, полиция и горные спасатели. Доступ к отелю сильно затрудняют сугробы высотой до пяти метров, которые образовались после обильных снегопадов.
Напомним, три мощных
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Cнег частично разрушил четырехэтажное здание и сместил его примерно на 10 метров вниз по склону. Удалось спасти двоих мужчин, также найдены тела двоих погибших.
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