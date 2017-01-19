﻿ "Америка - это не проект одного человека". Обама написал гражданам прощальное письмо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Америка - это не проект одного человека". Обама написал гражданам прощальное письмо

20.01.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Барак Обама обратился к согражданам в прощальном письме, призвав их работать над гражданской ответственностью и помнить, что «Америка — это не проект одного человека». Письмо размещено на официальном сайте Белого дома.


Фото пресс-службы Белого дома

Потребность написать письмо Обама объяснил традицией, которую соблюдали президенты США, — оставлять для приходящего коллеги напутственное письмо. Письмо должно содержать совет, как справиться с ответственностью, «которая связана с высшим постом в США и лидерством в свободном мире». Однако Обама сначала решил обратиться к американцам.

«Потому что все, что я узнал за время моей работы, я узнал от вас. Вы сделали меня лучшим президентом, и вы сделали меня лучшим человеком», — пишет Обама.

Он отметил, что на протяжении восьми лет народ США был для него источником доброты и надежды, который помог ему найти в себе силы. «Я видел как общины и соседи заботились друг о друг во время худшего экономического кризиса в нашей жизни», — отметил президент США.

Обама подчеркнул, что воодушевлялся молодыми выпускниками и военными офицерами, учеными. «Я видел американцев, чьи жизни были спасены, потому что они, наконец, получили доступ к медицинской помощи, и семьи, чьи жизни изменились, поскольку их браки признали равными нашим», — написал президент США в прощальном письме.

В письме Обама отметил, что независимо от партии американцы должны бросить все силы на работу над гражданской ответственностью.

«И когда прогресс кажется медленным, помните: Америка — это не проект одного человека. Единственное и самое мощное слово в нашей демократии — это слово «мы», — добавил президент США. Письмо Обама заключил, повторив слоган своей избирательной кампании: «Да, мы можем».

Барак Обама покинет пост президента США 20 января после инаугурации республиканца Дональда Трампа. По его словам, после ухода с должности он планировал «провести время с дочерьми» и «писать, не слышать какое-то время своего голоса, пространно отвечающего на вопросы».

Читайте также:
Ядерный чемоданчик и переезд в Белый дом за свой счет. Как Трамп сменит Обаму
Обама: В интересах США иметь конструктивные отношения с Россией
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Барак Обама обратился к согражданам в прощальном письме, призвав их работать над гражданской ответственностью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Сенегал начал военное вторжение в Гамбию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика