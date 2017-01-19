Строительство стены в Харьковской области на границе с РФ не продолжается, сообщила председатель Харьковской обладминистрации. По ее словам, на реализацию проекта нет денег.



Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Возведение стены с украинской стороны на границе с РФ приостановлено и продолжаться пока не будет. Об этом в четверг, 19 января, сообщила председатель Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная. По ее словам, которые цитирует УНИАН, на территории Харьковской области строительство стены не ведется из-за того, что «нет финансирования этого проекта». При этом Светличная уточнила, что на территории области проводятся технические работы по поддержанию уже возведенных сооружений на границе с Россией.

При этом помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил «Укринформ», что реализация проекта не приостановлена и в 2017 году на него выделено 200 млн гривен (около 7 млн евро).



Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Строительный проект, изначально получивший название «Стена», а затем переименованный в «Европейский вал» , был инициирован руководством Украины в 2014 году. О его начале сообщил Арсений Яценюк , в тот момент возглавлявший правительство страны.

С 2015 года проводится обустройство украино-российской границы со стороны Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На втором этапе предполагалось возведение сооружений в Луганской и Донецкой областях. Изначально сообщалось, что на проект «Стена» предполагается потратить 320 миллионов евро.