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В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и противниками Трампа

20.01.2017 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне. Минимум один человек получил ранения.


Фото: Reuters

В Вашингтоне вечером 19 января по местному времени произошли столкновения между полицией и противниками избранного президента Дональда Трампа, которые пришли на акцию протеста. Как сообщают очевидцы, стычки начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественный ужин накануне инаугурации.

Утверждается, что полиция распыляла слезоточивый газ и применяла дубинки, а протестующие использовали задымляющие средства. Как минимум один из участников акции протеста получил травмы.

Ранее в Нью-Йорке прошла многотысячная демонстрация против Трампа. На ней собрались в том числе высокопоставленные политики и голливудские звезды. Акция в Вашингтоне собрала несколько сотен человек.

 
 
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Столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне. Минимум один человек получил ранения.

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