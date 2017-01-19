Столкновения между противниками Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне. Минимум один человек получил ранения.

В Вашингтоне вечером 19 января по местному времени произошли столкновения между полицией и противниками избранного президента Дональда Трампа, которые пришли на акцию протеста. Как сообщают очевидцы, стычки начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественный ужин накануне инаугурации.

Утверждается, что полиция распыляла слезоточивый газ и применяла дубинки, а протестующие использовали задымляющие средства. Как минимум один из участников акции протеста получил травмы.

Ранее в Нью-Йорке прошла многотысячная демонстрация против Трампа. На ней собрались в том числе высокопоставленные политики и голливудские звезды. Акция в Вашингтоне собрала несколько сотен человек.