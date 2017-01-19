|
Обама обвинил конгресс США в создании помех на пути закрытия тюрьмы Гуантанамо
20.01.2017 08:44 — Новости Мира | Tut.by
Уходящий президент США Барак Обама в открытом послании, направленном в палату представителей и сенат, заявил, что политическое противостояние в Конгрессе США помешало ему закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе, пишет
Он также отметил, что благодаря деятельности уходящей американской администрации количество заключенных в данной тюрьме значительно сократилось.
По словам Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.
«Хотя изначально за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы», — отмечает он.
Глава государства также подчеркнул, что введённый конгрессом запрет на размещение узников Гуантанамо на американской территории «не имеет смысла», так как пока никому не удавалось бежать из военной тюрьмы.
На данный момент в тюрьме содержится 41 заключенный. Гуантанамо покинули 196 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии