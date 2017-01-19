Уходящий президент США Барак Обама в открытом послании, направленном в палату представителей и сенат, заявил, что политическое противостояние в Конгрессе США помешало ему закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе, пишет The Independent .



Американский солдат закрывает ворота тюрьмы строгого режима в лагере Дельта на военно-морской базе в Гуантанамо. 25 августа 2004 года. Фото: Reuters

Он также отметил, что благодаря деятельности уходящей американской администрации количество заключенных в данной тюрьме значительно сократилось.

По словам Обамы, если бы закрыть тюрьму было просто, он бы сделал это несколько лет назад.

«Хотя изначально за это выступали обе партии, затем, к сожалению, это стало предметом межпартийной борьбы», — отмечает он.

Глава государства также подчеркнул, что введённый конгрессом запрет на размещение узников Гуантанамо на американской территории «не имеет смысла», так как пока никому не удавалось бежать из военной тюрьмы.

На данный момент в тюрьме содержится 41 заключенный. Гуантанамо покинули 196 человек.