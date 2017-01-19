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В штабе Трампа рассказали об указах в первые дни президентства
20.01.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by
В первые дни на посту президента США Дональд Трамп подпишет несколько указов для исполнения своих предвыборных обещаний и отмены мер, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года. Он также распорядится начать строительство стены на границе с Мексикой и ужесточит въезд в страну для беженцев из Латинской Америки.
На 21 января у Трампа запланирован визит в Центральное разведывательное управление, которое избранный президент неоднократно критиковал, в том числе за доклад о вмешательстве России в выборы в США.
Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января в Вашингтоне (20.00 по минскому времени).
Ранее конгресс США уже
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Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства - торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года.
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