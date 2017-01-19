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В штабе Трампа рассказали об указах в первые дни президентства

20.01.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В первые дни на посту президента США Дональд Трамп подпишет несколько указов для исполнения своих предвыборных обещаний и отмены мер, которые ввел его предшественник Барак Обама. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года. Он также распорядится начать строительство стены на границе с Мексикой и ужесточит въезд в страну для беженцев из Латинской Америки.

На 21 января у Трампа запланирован визит в Центральное разведывательное управление, которое избранный президент неоднократно критиковал, в том числе за доклад о вмешательстве России в выборы в США.

Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января в Вашингтоне (20.00 по минскому времени).

Ранее конгресс США уже начал процедуру отмены одной из главных реформ Обамы, посвященной доступной медицинской помощи (Obamacare). Ни парламентарии, ни Трамп пока не объявили, что придет ей на смену.

 
 
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Трамп планирует выйти из Транстихоокеанского партнерства - торгового соглашения, подписанного 12 странами в феврале 2016 года.

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