Министерство обороны США в четверг, 19 января, объявило о высылке троих заключенных военной базы Гуантанамо в Объединенные Арабские Эмираты. В числе высланных находится россиянин Равиль Мингазов. Как указывается в официальном сообщении Пентагона, содержание этих людей под стражей «более не является необходимым для защиты от угроз национальной безопасности США».



Фото: Reuters / Lucas Jackson

48-летний Мингазов, бывший танцор военного ансамбля, был обвинен властями США в том, что он проходил подготовку в лагерях Исламского движения Узбекистана на территории Таджикистана, а в 2001 году отправился в Афганистан, где примкнул к талибам. Позднее он был захвачен пакистанскими властями на конспиративной квартире Абу Зубейда, одного из лидеров «Аль-Каиды», и передан американцам. В Гуантанамо Мингазов провел более 14 лет и был последним российским заключенным на этой базе.

Российские власти несколько раз обращались к американской администрации с просьбой депортировать Мингазова на родину. Сам он категорически отказывается общаться с российскими дипломатами, утверждая, что покинул Россию из-за притеснений мусульман. Мингазов заявил американским властям, что не хочет репатриации, опасаясь уголовного преследования в России. По его словам, обращение с ним в Гуантнамо лучше, чем то, что его ждет в российской тюрьме. Он просил после освобождения выслать его в Великобританию, где живут его бывшая жена и сын, получившие там политическое убежище.

С момента открытия тюрьмы на американской военной базе на Кубе здесь содержалось девять российских граждан, которых подозревали в связях с «Аль-Каидой» и движением «Талибан». В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них. Как сообщается, на данный момент на базе в Гуантанамо остается еще 41 заключенный.