﻿ Последний российский заключенный покинул тюрьму Гуантанамо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Последний российский заключенный покинул тюрьму Гуантанамо

20.01.2017 09:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство обороны США в четверг, 19 января, объявило о высылке троих заключенных военной базы Гуантанамо в Объединенные Арабские Эмираты. В числе высланных находится россиянин Равиль Мингазов. Как указывается в официальном сообщении Пентагона, содержание этих людей под стражей «более не является необходимым для защиты от угроз национальной безопасности США».


Фото: Reuters / Lucas Jackson

48-летний Мингазов, бывший танцор военного ансамбля, был обвинен властями США в том, что он проходил подготовку в лагерях Исламского движения Узбекистана на территории Таджикистана, а в 2001 году отправился в Афганистан, где примкнул к талибам. Позднее он был захвачен пакистанскими властями на конспиративной квартире Абу Зубейда, одного из лидеров «Аль-Каиды», и передан американцам. В Гуантанамо Мингазов провел более 14 лет и был последним российским заключенным на этой базе.

Российские власти несколько раз обращались к американской администрации с просьбой депортировать Мингазова на родину. Сам он категорически отказывается общаться с российскими дипломатами, утверждая, что покинул Россию из-за притеснений мусульман. Мингазов заявил американским властям, что не хочет репатриации, опасаясь уголовного преследования в России. По его словам, обращение с ним в Гуантнамо лучше, чем то, что его ждет в российской тюрьме. Он просил после освобождения выслать его в Великобританию, где живут его бывшая жена и сын, получившие там политическое убежище.

С момента открытия тюрьмы на американской военной базе на Кубе здесь содержалось девять российских граждан, которых подозревали в связях с «Аль-Каидой» и движением «Талибан». В 2004 году Россия добилась экстрадиции семерых из них. Как сообщается, на данный момент на базе в Гуантанамо остается еще 41 заключенный.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингазов заявил американским властям, что не хочет репатриации, опасаясь уголовного преследования в России. По его словам, обращение с ним в Гуантнамо лучше, чем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В штабе Трампа рассказали об указах в первые дни президентства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика