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Звезды Голливуда приняли участие в митинге против Трампа в Нью-Йорке

20.01.2017 11:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Тысячи противников Дональда Трампа собрались на акцию в Нью-Йорке. Среди ее участников были такие знаменитости, как актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Шер, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Акция прошла рядом с Trump Tower на площади Колумбус-Серкл.

На акции выступили Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, Джулиана Мур, а также действующий мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.


Роберт Де Ниро

Джулиана Мур

Шер и Марк Руффало

Алек Болдуин

Актриса Салли Филд

Режиссер-документалист Майкл Мур пообещал, что протесты против избранного президента будут продолжаться, и не закончатся, пока его не отстранят от власти.

— Этому человеку нужна помощь, с ним не все в порядке. Мне очень жаль это заявлять, и я вовсе не хочу кого-то унизить, я говорю со всей любовью. Но я не верю в то, что можно делать ставку на психически нестабильного человека. А этот диагноз, как я думаю, могут поставить все, кто знает, насколько он нездоровый нарцисс.


Действующий мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио


Акции протестующих против Дональда Трампа проходят в США с момента его избрания на пост президента.

В день инаугурации, 20 января, в Вашингтоне заявлены сразу несколько таких акций. Планируется антивоенная демонстрация, акция в поддержку легализации марихуаны (ее участники собираются зажечь 4200 сигареты с наркотиком на пятой минуте выступления Трампа), акция протеста во время парада сторонников Трампа и несколько других мероприятий. При этом организация «Байкеры за Трампа» обещает собрать пять тысяч мотоциклистов, которые организуют «стену из мяса» между сторонниками Трампа и его противниками на инаугурационном параде.

Самая крупная и значимая акция протеста запланирована на следующий день после инаугурации, 21 января, — «Марш женщин» в Вашингтоне. В нем собираются участвовать Эми Шумер, Кэти Пэрри, Джулианна Мур и другие знаменитости. Организаторы называют шествие не акцией протеста против избрания Трампа президентом США, а событием, которое «пошлет нашему новому правительству мощный сигнал в первый день работы». На акцию приглашают всех желающих; ожидается, что придут до 200 тысяч человек.

 
 
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На акции выступили Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, Джулиана Мур, а также действующий мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

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