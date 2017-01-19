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Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в Пальмире

20.01.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире. Также уничтожена часть Римского театра. Об этом сообщает Объединенная сирийская телерадиокомпания ORTAS.

Ранее, 18 января, сообщалось, что террористы перебрасывают в город большое количество взрывчатки. «Мы получили информацию, подтверждаемую несколькими источниками, о переброске большого количества взрывчатки в район Пальмиры с целью уничтожения террористами ИГИЛ мирового исторического наследия в городе», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты позже участвовали в разминировании города. За период оккупации серьезный ущерб был нанесен многим культурным объектам города, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, был полностью разграблен национальный музей.

Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря прошлого года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.

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Ранее, 18 января, сообщалось, что террористы перебрасывают в город большое количество взрывчатки.

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