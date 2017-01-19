Сначала — несколько дней сильных снегопадов, потом — серия мощных подземных толчков. Совпадение двух этих факторов привело к трагедии в итальянской провинции Пескара в регионе Абруццо.



Фото: Reuters

В среду этот участок Апеннинских гор потрясли четыре толчка магнитудой 5, следовавших друг за другом в течение четырех часов.

Похоже, именно они вызвали сход снежной лавины, обрушившейся на гостиницу «Ригопиано» в курортной зоне Гран-Сассо, что привело к смерти большинства постояльцев .

Снежные завалы блокировали дороги, и спасателям не сразу удалось добраться до гостиницы.

Известно, что предсказать землетрясение — это довольно трудная задача, однако сейсмологи предполагали, что в этом регионе центральной Италии рано или поздно произойдут сильные подземные толчки.

То, что мы видим, — это классический случай заполнения разломов, когда ослабленные прежними толчками соседние зоны обрушиваются по линии разлома.

Через Апеннины проходит множество разных видов разломов, которые скрыты под горами. Однако самыми заметными являются два соседних разрыва — Лага и Ветторе.

Крупное землетрясение в августе магнитудой 6,2, унесшее жизни 299 человек, произошло на северной оконечности Лаги и привело к дальнейшему разрыву пласта к северу в направлении Ветторе.



Последствия землетрясения в Италии 30 октября 2016 года. Фото: Reuters

Серия землетрясений, последовавших в октябре, добавила еще больше разрушений к тому, что осталось от Ветторе. Причем напряжение на пласты, как говорят сейсмологи, распространилось при этом не только на север, но и в южном направлении от августовского катаклизма.

Именно на этот район сложных разломов за последние сутки пришлось около десятка подземных толчков магнитудой 4 и 5.

В 2009 году эта же зона испытала на себе последствия крупнейшего за последние годы землетрясения магнитудой 6,3 в городке Аквила, который находится гораздо южнее. Давление на пласты и разломы в этой зоне шло и с севера, и с юга.

Доктор Ричард Уолтерс, сотрудничающий с Британским центром по наблюдению и моделированию землетрясений, вулканов и тектоники (Comet), говорит, что предварительные модели, разработанные его группой и геофизиками в Италии, указывали на одни и те же возможные сценарии.

«Есть общее понимание, что когда при землетрясении происходит смещение пласта, усиление напряжения передается на соседние разломы и ускоряет обрушение окружающих пород», — сказал Уолтерс в интервью Би-би-си.

По его словам, «было ясно, что после землетрясения в Аквиле в 2009 году южная оконечность разлома Лага уже находилась на грани обрушения, этот процесс был ускорен, когда напряжение от августовских и октябрьских землетрясений распространилось на север».

«Так что не удивительно, что эта зона оказалась следующей в череде толчков. Вполне возможно, что теперь они пойдут на спад, и в ближайшее время крупного землетрясения пока не будет. Однако боюсь, что просто невозможно полностью исключить возможность крупного катаклизма», — считает эксперт.

«К сожалению, землетрясения происходят кучно как во времени, так и в пространстве. Это их природа», — говорит доктор Ричард Уолтерс. История Апеннин, одного из самых красивых регионов Италии, подтверждает это. Вспомните события 1997 года, и если хотите, копните глубже в 1703 год", — заключает специалист.

Почему именно Италия?

По большому счету, сейсмические проблемы Италии обусловлены мощным столкновением двух тектонических плит — Африканской и Евразийской.

Однако если взглянуть на специфические особенности любого землетрясения, картина становится более сложной.

К западу от Италии, между материком и Сардинией с Корсикой, находится Тирренское море. Оно представляет из себя тектоническую котловину, в центральной части достигает глубины почти 4 тысяч метров. В районе этого моря проходит сейсмический разлом между Европой и Африкой, который постепенно расширяется.

Если добавить к этому движения пластов в Адриатике, где подземная кора движется против часовой стрелки, то вашим глазам предстанет дьявольски сложная картина.

Все эти мощные силы одновременно толкают и тянут Италию в разные стороны.

Ученые говорят, что тектонические плиты под Апеннинами расходятся со скоростью примерно 3 мм в год.

Читайте также: