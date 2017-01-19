﻿ под завалами отеля в Италии обнаружены выжившие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

под завалами отеля в Италии обнаружены выжившие

20.01.2017 14:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.


Фото: Reuters

Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

На момент публикации новости известно об обнаружении четырех погибших. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.

Вечером 18 января на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, сошла снежная лавина. В здании находились, по предварительным данным, около 30 человек. Из-за сложных погодных условий первые группы спасателей смогли добраться к гостинице лишь к утру 19 января. Они нашли двоих выживших, которые в момент схода лавины находились снаружи.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Смертельная лавина в Италии: жестокое совпадение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика