В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.



Фото: Reuters

Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.

На момент публикации новости известно об обнаружении четырех погибших. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.

Вечером 18 января на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, сошла снежная лавина . В здании находились, по предварительным данным, около 30 человек. Из-за сложных погодных условий первые группы спасателей смогли добраться к гостинице лишь к утру 19 января. Они нашли двоих выживших, которые в момент схода лавины находились снаружи.