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под завалами отеля в Италии обнаружены выжившие
20.01.2017 14:10 — Новости Мира | Tut.by
В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.
Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.
На момент публикации новости известно об обнаружении четырех погибших. Более 20 человек числятся пропавшими без вести.
Вечером 18 января на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии,
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Сообщается, что они пока находятся под обломками. Информации об их состоянии пока нет.
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