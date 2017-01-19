Перед инаугурацией Дональда Трампа в США прошли массовые акции протеста, а сам «почти президент» сделал ряд завялений.

Дональд Трамп, который вступит в должность 45-ого президента США после инаугурации, запланированной на 19 часов 30 минут 20 января по минскому времени, очевидно станет самым одиозным президентом США. Пока Трамп обещает сделать Америку снова великой, американцы выходят на улицы, показывая, что такого президента себе не желали даже в страшных снах. Против Трампа выступают как простые граждане, так и именитые звезды Голливуда, называя его дурным примером для всей нации.

Избранный президент США во время концерта у мемориала Линкольна в Вашингтоне сказал речь, в которой пообещал сделать свою страну великой, объединить США для народа, создать новые рабочие места, укрепить границы и усилить армию. Он пообещал сделать то, что не было сделано для страны за «многие-многие десятилетия».

Однако Трамп так и не стал «своим» для сотен тысяч американцев, среди которых - именитые и всемирно известные личности. Накануне инаугурации на акцию протеста возле небоскреба «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке пришли многочисленные знаменитости и тысячи простых людей.

На митинге выступил актер Алек Болдуин, который призвал нью-йоркцев не сдаваться в своей борьбе с теперь уже новой администрацией президента. Актриса Синтия Никсон подчеркнула, что только равенство и единство могут победить ненависть и дискриминацию. Актер Роберт Де Ниро сообщил, что никогда не мог даже предположить, что Трамп станет президентом, ведь этот человек - плохой пример для всей страны. В акции приняли участие другие многочисленные известные актеры и другие звезды: Трамп, в принципе, не очень популярен у жителей Голливуда и они не скрывали своего к нему отношения и во время предвыборной кампании.

Акции протеста прошли также и в Вашингтоне, где между противниками Трампа и полицией произошли столкновения: людей пытались урезонить при помощь газа, три человека получили травмы.