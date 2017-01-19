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Америка против Трампа: перед инаугурацией люди вышли на улицы
20.01.2017 14:45 — Новости Мира | БДГ
Перед инаугурацией Дональда Трампа в США прошли массовые акции протеста, а сам «почти президент» сделал ряд завялений.
Дональд Трамп, который
Избранный президент США во время концерта у мемориала Линкольна в Вашингтоне сказал речь, в которой пообещал сделать свою страну великой, объединить США для народа, создать новые рабочие места, укрепить границы и усилить армию. Он пообещал сделать то, что не было сделано для страны за «многие-многие десятилетия».
Однако Трамп так и не стал «своим» для сотен тысяч американцев, среди которых - именитые и всемирно известные личности. Накануне инаугурации на акцию протеста возле небоскреба «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке пришли многочисленные знаменитости и тысячи простых людей.
На митинге выступил актер Алек Болдуин, который призвал нью-йоркцев не сдаваться в своей борьбе с теперь уже новой администрацией президента. Актриса Синтия Никсон подчеркнула, что только равенство и единство могут победить ненависть и дискриминацию. Актер Роберт Де Ниро сообщил, что никогда не мог даже предположить, что Трамп станет президентом, ведь этот человек - плохой пример для всей страны. В акции приняли участие другие многочисленные известные актеры и другие звезды: Трамп, в принципе, не очень популярен у жителей Голливуда и они не скрывали своего к нему отношения и во время предвыборной кампании.
Акции протеста прошли также и в Вашингтоне, где между противниками Трампа и полицией произошли столкновения: людей пытались урезонить при помощь газа, три человека получили травмы.
Отметим, что в ноябре прошлого года
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Перед инаугурацией Дональда Трампа в США прошли массовые акции протеста, а сам «почти президент» сделал ряд завялений.
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