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Турция откажется от требования ухода Асада

20.01.2017 16:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Турция более не намерена настаивать на разрешении сирийского конфликта без участия Асада. Об этом заявил во время заседания на экономическом форуме в Давосе заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что вина за трагедию и страдания сирийского народа, несомненно, лежит на Асаде. Но мы должны быть прагматичными, реалистичными», — сказал Мехмет Шимшек выступая на панельном заседании, посвященном проблемам Сирии и Ирака. По его словам, «на земле» в Сирии факты изменились «кардинально». «Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада», — сказал он.

Шимшек добавил, что Турция возлагает «большие надежды» на сирийские мирные переговоры, которые запланированы на следующую неделю в Астане.

Мирные переговоры по Сирии в Астане запланированы на 23 января. В переговорах примут участие множество группировок сирийской оппозиции и представители сирийских властей.

 
 
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"Мы считаем, что вина за трагедию и страдания сирийского народа, несомненно, лежит на Асаде. Но мы должны быть прагматичными, реалистичными", - заявили в Турции.

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