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В Вашингтоне проходит инаугурация нового президента США
20.01.2017 18:51 — Новости Мира | Tut.by
20 января в Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков. Трамп принесет присягу и официально вступит в должность главы Белого дома. Присягу также примет новый вице-президент Майкл Пенс.
Прямая трансляция:
На Капитолийском холме собралось около 1600 гостей — конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Присягу у нового президента, как и у Барака Обамы в 2013 году, примет глава Верховного суда США Джон Робертс.
К полудню по местному времени (к 20.00 по минскому времени) Трамп вступит в новую должность, к этому моменту также военный атташе Обамы передаст ядерный чемоданчик своему коллеге из команды Трампа. В 17.00 по местному времени (около часа ночи по минскому времени) Трамп вместе с первой леди страны впервые пересекут порог Белого дома в качестве его хозяев на ближайшие четыре года.
По традиции Трамп перед присягой посетил службу в церкви св. Иоанна, потом вместе с супругой и вице-президентом отправился на чаепитие в Белый дом, где их ждали уходящие президент и первая леди Барак и Мишель Обама. 44-й президент оставил для своего сменщика запискукоторую положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.
Видео:
Среди гостей — бывшие президенты США.
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В предвыборной программе новый президент собирался построить стену от мигрантов на границе с Мексикой, наладить отношения с Россией и отказать в защите тем членам НАТО, которые не платят взносы.
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20 января в Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков.
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