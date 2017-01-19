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В Вашингтоне проходит инаугурация нового президента США

20.01.2017 18:51 — Новости Мира | Tut.by  
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20 января в Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков. Трамп принесет присягу и официально вступит в должность главы Белого дома. Присягу также примет новый вице-президент Майкл Пенс.

Прямая трансляция: RT TV

На Капитолийском холме собралось около 1600 гостей — конгрессмены, судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы. Присягу у нового президента, как и у Барака Обамы в 2013 году, примет глава Верховного суда США Джон Робертс.


Люди собираются на церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

К полудню по местному времени (к 20.00 по минскому времени) Трамп вступит в новую должность, к этому моменту также военный атташе Обамы передаст ядерный чемоданчик своему коллеге из команды Трампа. В 17.00 по местному времени (около часа ночи по минскому времени) Трамп вместе с первой леди страны впервые пересекут порог Белого дома в качестве его хозяев на ближайшие четыре года.


Дональд и Мелания Трамп у мемориала Линкольну, Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

По традиции Трамп перед присягой посетил службу в церкви св. Иоанна, потом вместе с супругой и вице-президентом отправился на чаепитие в Белый дом, где их ждали уходящие президент и первая леди Барак и Мишель Обама. 44-й президент оставил для своего сменщика запискукоторую положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.


Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама перед страдиционным чаепитием в Белом доме, Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

Видео: Reuters

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Среди гостей — бывшие президенты США.


43-й президент США Джордж Буш младший с супругой прибыл на церемонию инауругации 45-го президента Дональда Трампа. Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

На церемонию инаугурации Дональда Трампа также прибыла его главный соперник в предвыборной гонке — Хиллари Клинтон вместе со своим мужем и 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

Инаугурация проходит на фоне протестов в стране. 20 января тысячи противников Дональда Трампа собрались на акцию в Нью-Йорке. Среди ее участников были такие знаменитости, как актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Шер. Акции проходят с момента избрания Трампа. Организаторы обещают протесты весь день 20 января, а также «Марш женщин» 21 января.



Зрители на церемонии инаугурации Дональда Трампа, Вашингтон, 20 января 2017 года. Фото: Reuters

8 ноября жители Америки проголосовали за нового президента. И хотя Хиллари Клинтон получила на 2 млн больше голосов избирателей, 45-м главой США стал эксцентричный республиканец-миллиардер Дональд Трамп, который получил 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.

В предвыборной программе новый президент собирался построить стену от мигрантов на границе с Мексикой, наладить отношения с Россией и отказать в защите тем членам НАТО, которые не платят взносы.

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20 января в Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков.

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