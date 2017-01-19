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Протестующие в Вашингтоне начали бить витрины перед инаугурацией Трампа

20.01.2017 19:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Группа одетых в черное протестующих против избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, 20 января, проводят марш в Вашингтоне, передает Reuters.

По данным агентства, во время акции протестующие били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. Разбито окно офиса Bank of America.

Кроме того, полиция разогнала протестующих, напавших на ресторан McDonald’s в центре Вашингтона. В Twitter опубликовано видео произошедшего. На нем видно, что правоохранители использовали слезоточивый газ.

В марше, по данным Reuters, участвовали около 150 человек. Они несли транспаранты с надписью «Заставь расистов бояться снова» («Make Racists Afraid Again» — по аналогии с предвыборным слоганом Трампа «Make America Great Again»).

Также агентство сообщает о том, что протестующие, связанные с группой под названием Disrupt J20, блокировали несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих к местам, откуда можно наблюдать за церемонией инаугурации президента. Некоторых из них увели полицейские.

Трансляция с церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа смотрите тут.

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В Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональд Трампа начались протесты. В частности, группа одетых в черное людей провела марш, в ходе которого...

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