Группа одетых в черное протестующих против избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, 20 января, проводят марш в Вашингтоне, передает Reuters .

По данным агентства, во время акции протестующие били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. Разбито окно офиса Bank of America.

Кроме того, полиция разогнала протестующих, напавших на ресторан McDonald’s в центре Вашингтона. В Twitter опубликовано видео произошедшего. На нем видно, что правоохранители использовали слезоточивый газ.