|
В Вашингтоне задержаны 95 участников акции против Трампа
20.01.2017 23:11 — Новости Мира | Tut.by
Акции противников нового президента США переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие громили витрины и били стекла автомобилей.
Полиция Вашингтона задержала 95 участников протестов, сопровождавших
Демонстрации противников Трампа переросли в
Полиции пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ и другие спецсредства. По словам представителя правоохранительных органов, в ходе протестов двое полицейских получили травмы. Задержанным будут предъявлены обвинения в вандализме и порче имущества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие громили витрины и били стекла автомобилей.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии