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Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику
20.01.2017 23:07 — Новости Мира | Tut.by
Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме, возглавлявший республику с 1994 года, согласился уйти в отставку и покинуть страну. Об этом
Фатти показали твит в твиттер-аккаунте, который, как предполагается, принадлежит Барроу, и попросили уточнить, правда ли, что Джамме согласился на сделку. «Это так», — ответил он.
Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента. 18 января национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был передать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим
Мировое сообщество не признало притязаний Джамме, а соседи Гамбии начали
За несколько часов до этого Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, позволяющую ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.
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Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме, возглавлявший республику с 1994 года, согласился уйти в отставку и покинуть страну.
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