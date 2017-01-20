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Как спасали выживших из накрытого лавиной итальянского отеля
21.01.2017 01:01 — Новости Мира | Tut.by
Опубликовано видео спасения людей из заваленного снегом итальянского горного отеля Rigopiano. Спасатели сообщают о 10 выживших. Всего на момент схода лавины в отеле находилось около 30 человек. Около 20 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Видео:
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Выживших обнаружили в помещении кухни отеля, которое устояло под тоннами снега и обломков. Всех поднятых на поверхность людей эвакуировали в больницу на вертолете, сообщает Reuters.
«Людям удалось выжить, благодаря воздушному пузырю, который образовывался внутри отеля. Найти их было непросто, не только из-за того, что мы работали посреди кучи обломков, но и из-за снега. Это как землетрясение в огромном сугробе. Сложно описать, это что-то невероятное и ужасное. Думаю, там есть еще выжившие. Но мы должны быть очень осторожны. Все здание может обрушиться под весом снега», — рассказал спасатель Марко Бини.
Напомним, лавина сошла на отель после трех мощных
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Выживших обнаружили в помещении кухни отеля, которое устояло под тоннами снега и обломков.
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