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Трамп подписал первые документы по сворачиванию Obamacare
21.01.2017 08:18 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп направил в ведомства правительственную директиву о решении принять меры к сворачиванию введенной его предшественником Бараком Обамой системы здравоохранения. Об этом сообщает
После инаугурационных торжеств Трамп, заняв место в Овальном кабинете, подписал распоряжение об облегчении бремени на государственные структуры в связи с выполнением положений Obamacare.
Он также призвал к усилиям дать штатам большую гибкость в осуществлении программ здравоохранения.
Обещание аннулировать систему доступного здравоохранения было одним из краеугольных камней избирательной кампании Трампа. Основную работу предстоит сделать законодателям в Конгрессе.
13 января Палата представителей проголосовала за резолюцию, которая инициирует процесс отмены Obamacare. Решение поддержали 227 конгрессменов, все — республиканцы. Против высказались 197 членов палаты представителей. За день до этого резолюцию большинством голосов
Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медобслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.
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Обещание аннулировать систему доступного здравоохранения было одним из краеугольных камней избирательной кампании Трампа. Основную работу предстоит сделать...
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