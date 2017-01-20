﻿ Еврокомиссия разрешит ФРГ продлить пограничный контроль на 3 месяца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Еврокомиссия разрешит ФРГ продлить пограничный контроль на 3 месяца

21.01.2017 08:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еврокомиссия разрешит ФРГ, Австрии, Дании, Норвегии и Швеции продлить проверки на границах. Эта мера позволит лучше контролировать «хаотичное» перемещение мигрантов.

Еврокомиссия намерена разрешить Германии и четырем другим странам оставить в силе контроль на границах. Это решение будет действовать еще три месяца — до мая 2017 года. Об этом сообщает в субботу, 21 января, издание Die Welt со ссылкой на «осведомленные источники» в Еврокомиссии.

В качестве обоснования решения в числе прочих было названо возможное «хаотичное» перемещение мигрантов, которые уже находятся в Греции или других странах Евросоюза. Благодаря продлению пограничных проверок пять стран, где наплыв претендующих на убежище мигрантов особенно высок — ФРГ, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия — смогут частично снизить нагрузку.

Главы МВД стран ЕС, которые соберутся на информационную встречу в Мальте 26−27 января, намерены обсудить эту тему. При этом одобрение продления контроля на границах, требуемое от правительств всех стран Евросоюза, будет получено, утверждает Die Welt.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еврокомиссия разрешит ФРГ, Австрии, Дании, Норвегии и Швеции продлить проверки на границах. Эта мера позволит лучше контролировать "хаотичное" перемещение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп подписал первые документы по сворачиванию Obamacare
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика