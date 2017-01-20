Еврокомиссия разрешит ФРГ, Австрии, Дании, Норвегии и Швеции продлить проверки на границах. Эта мера позволит лучше контролировать «хаотичное» перемещение мигрантов.

Еврокомиссия намерена разрешить Германии и четырем другим странам оставить в силе контроль на границах. Это решение будет действовать еще три месяца — до мая 2017 года. Об этом сообщает в субботу, 21 января, издание Die Welt со ссылкой на «осведомленные источники» в Еврокомиссии.

В качестве обоснования решения в числе прочих было названо возможное «хаотичное» перемещение мигрантов, которые уже находятся в Греции или других странах Евросоюза. Благодаря продлению пограничных проверок пять стран, где наплыв претендующих на убежище мигрантов особенно высок — ФРГ, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия — смогут частично снизить нагрузку.

Главы МВД стран ЕС, которые соберутся на информационную встречу в Мальте 26−27 января, намерены обсудить эту тему. При этом одобрение продления контроля на границах, требуемое от правительств всех стран Евросоюза, будет получено, утверждает Die Welt.