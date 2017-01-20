Уходящий с поста главы ЦРУ Джон Бреннан заявил, что администрация Обамы просчиталась с последствиями «арабской весны», а также признал наличие «экстремистских элементов» в составе сирийской оппозиции. «Газета.Ru» разбиралась, как признание собственных ошибок может изменить внешнеполитический курс США на Ближнем Востоке.



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Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что администрация президента Барака Обамы допустила неправильную оценку возможных последствий «арабской весны». По его словам, Белый дом просчитался в том, что «концепт демократии не был укоренен в культуре, в людях и в странах».

«Я думаю, в Вашингтоне, включая некоторых представителей администрации президента, были очень, очень нереалистичные ожидания, что „арабская весна“ могла привести к выдавливанию авторитарных режимов, а демократия начнет процветать лишь потому, что этого хотел народ», — заявил Бреннан.

В то же время череда революций в арабских странах, которые впоследствии стали причиной роста нестабильности во всем регионе, по его мнению, произошла в том числе из-за решения американских властей вывести воинский контингент из Ирака в 2011 году.

При этом глава ЦРУ считает, что вывод американских войск не является ключевой причиной, по которой регион Ближнего Востока и Северной Африки столь быстро погрузился в хаос. Однако, по его словам, это стало «существенным фактором» общей дестабилизации, что помогло росту влияния «Исламского государства».

«Я уверен, что это стало существенным фактором для последующих событий. Нас там (к тому моменту. — „Газета.Ru“) не было, поэтому мы не могли давать советы или предоставлять какую-либо помощь», — сказал Бреннан.

Однако если бы американские военные остались в Ираке, это привело бы к жертвам среди американских военнослужащих, уверен глава ЦРУ, поэтому США стояли перед сложным выбором.

Кроме того, Бреннан ответил на критику со стороны «ястребов» из конгресса, которые заявляют, что администрация Обамы должна была более агрессивно вмешаться в ход гражданской войны в Сирии. «Если бы Свободной сирийской армии была предоставлена дополнительная поддержка различными международными участниками, была бы сейчас ситуация иной? Возможно. В тот момент времени сирийский режим был неустойчивым и более уязвимым», — сказал он.

Вместе с тем он признал, что сирийская оппозиция представляет собой «очень эклектичную» смесь мирных и экстремистски настроенных элементов, поэтому «слепая поддержка оппозиции и предоставление им оружия могли бы привести к еще более плачевным последствиям, чем мы имеем сегодня», сказал он.

«США все неправильно поняли»

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорят о том, что заявления Бреннана являются своего рода политической оценкой действий уходящей администрации Обамы, а также и своего собственного пребывания на посту главы ЦРУ. Бреннан, на момент арабских революций занимавший пост советника президента США по борьбе с терроризмом, «оправдывает не Обаму и действия его администрации, а себя», уверен президент Института религии и политики Александр Игнатенко.

При этом американские политики с самого начала неправильно оценили ситуацию, которая вывела людей в этих странах на улицы, поскольку причиной протестов послужило отнюдь не стремление к демократизации, а экономические проблемы.

«В США неверно истолковали так называемое восстание масс, поскольку целью этих самых масс были изменения в области экономики и частично политики. Население Ближнего Востока было обеспокоено высоким уровнем коррумпированности, отсутствием работы для молодежи, личным распоряжением президентских режимов ресурсами», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» Ирина Звягельская, заведующая сектором международных вопросов Центра арабских исследований Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО.

Признание ошибок

События «арабской весны», начавшиеся в 2011 году с переворотов в Тунисе, Египте и Йемене, а затем приведшие к гражданским войнам в Ливии и Сирии, восстаниям в Бахрейне, Алжире и Ираке, уже давно получают неоднозначные оценки и внутри самих американских элит.

Обама в 2008 году в ходе своей избирательной кампании обещал положить конец войнам на Ближнем Востоке, однако уже к концу его первого президентского срока вовлеченность американцев в конфликты в этом регионе стала даже выше, чем до его прихода к власти.

В 2011 году, когда шла военная операция под эгидой НАТО, Обама говорил, что некоторые участники мирового сообщества могут закрывать глаза на зверства, происходящие в других странах, но только не США.

Спустя пять лет, когда свержение и зверское убийство Муаммара Каддафи привели к захвату части территории Ливии «Исламским государством», мнение американского президента существенно изменилось.

«Мы не можем пытаться перестраивать любую страну, которая попадает в кризис. Это не лидерство, это гарантия того, что мы увязнем, будем проливать кровь американцев и тратить средства на то, что в конечном счете нас ослабит. В этом урок Вьетнама, Ирака — и нам его пора было бы усвоить до настоящего момента», — заявил Обама в ежегодном обращении к конгрессу весной 2016 года. Тогда же американский президент признал операцию НАТО в Ливии своей самой большой ошибкой.

Протесты в Египте, закончившиеся свержением Хосни Мубарака, были раскритикованы Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США. Она даже называла Мубарака «другом семьи», очевидно подразумевая политические отношения президента Египта с ее супругом — экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Революция в Египте также привела к результатам, противоположным от целей США — демократизации режима. В 2012 году к власти пришел исламист Мухаммед Мурси, однако пост президента он занимал чуть больше года. Проводимая им совместно с поддерживающей его организацией «Братья-мусульмане» политика исламизации вызвала новые протесты, на волне которых во главе государства встал выходец из военных кругов Абдель Фаттах ас-Сиси.

Однако одним из самых крупных военных конфликтов «арабской весны» стала гражданская война в Сирии. Жесткая позиция Вашингтона относительно будущего президента страны Башара Асада фактически завела усилия по поиску дипломатического пути урегулирования конфликта в тупик.

Эксперты подчеркивают, что действия США на Ближнем Востоке потерпели крах, поскольку демократических режимов здесь так и не появилось. Ситуация в Тунисе до сих пор остается неопределенной, Сирия, Ирак, Ливия и Йемен находятся в состоянии затяжных военных конфликтов, и эти страны фактически разрушены. При этом в Египте постепенно идет реставрация того режима, против которого народ вышел на площадь Тахрир.

«Основная ошибка ЦРУ в том, что они воспринимали „арабскую весну“ как стремление к демократизации, но это не совсем так, например, жители Туниса и Египта стремились к лучшей жизни. Проблема в том, что у социальных движений здесь не было объединяющих целей или стратегии действий», — рассказал Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН.

По словам Ирины Звягельской, ключевым просчетом американских властей стало мнение, что внутренние проблемы других государств можно решить с помощью внешних сил.

«Второй просчет был в том, что изначально недовольство возникло у узкой группы образованных масс, а уже вслед за ними подтянулись и остальные. Изначально идеи либерализации были у этой узкой группы образованного населения, а вовсе не у исламистов, которые впоследствии пришли к власти», — рассказала Ирина Звягельская «Газете.Ru».

Клубок ближневосточных проблем, вызванных «непросчитанными последствиями» революций, предстоит решать уже новой администрации президента США, которую 20 января возглавит Дональд Трамп. В ходе своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о необходимости пересмотра американской внешней политики. Однако вопрос о том, насколько ему удастся абстрагироваться от событий в этом регионе, остается открытым.

«Говорить о конкретных мерах по предотвращению ситуации на Ближнем Востоке пока рано, поскольку свои заявления Трамп делал во время предвыборной кампании, когда он еще не был ознакомлен со всей документацией ведомств. После инаугурации и детального погружения Трампа в проблематику его политика станет более очевидной», — считает Борис Долгов.

Однако понятно, что Трамп нацелен усилить борьбу с террористами ИГ, и в этих целях он заявлял о готовности консолидировать действия американских военных с российскими. Вместе с тем говорить о конкретных действиях, которых следует ожидать от новой американской администрации, пока что преждевременно.