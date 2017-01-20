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В Южной Корее впервые в истории арестовали действующего министра
21.01.2017 11:29 — Новости Мира | Tut.by
В Южной Корее на фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти впервые взят под арест действующий министр. Им стала министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун. По данным следствия, она составила список из тысяч деятелей культуры, которых надо лишить возможности получать государственное финансирование,
По данным следствия, в «черный список» Чо Юн Сун вошли более 9400 артистов и деятелей культуры, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Обозначенных лиц должны были лишать любых видов государственных субсидий и помощи. Сама она существование подобного перечня ранее отрицала.
Кроме того, суд выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.
Агентство Yonhap сообщило о том, что вскоре после ареста Чо Юн Сун предложили уйти в отставку. Ожидается, что ее заявление будет быстро одобрено премьер-министром, который после отставки президента Пак Кын Хе временно исполняет обязанности главы государства.
С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся
После ареста Цхве Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давления на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового главы государства.
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По данным следствия, в составленный чиновницей "черный список" вошли более 9400 артистов и деятелей культуры, критически настроенных против власти президента Пак...
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