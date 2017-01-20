В Южной Корее на фоне коррупционного скандала в высших эшелонах власти впервые взят под арест действующий министр. Им стала министр культуры, спорта и туризма Чо Юн Сун. По данным следствия, она составила список из тысяч деятелей культуры, которых надо лишить возможности получать государственное финансирование, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kyodo. Как сообщает Reuters , в субботу должен пройти ее первый допрос в новом статусе.



Чо Юн Сун. Фото: koogle.tv

По данным следствия, в «черный список» Чо Юн Сун вошли более 9400 артистов и деятелей культуры, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Обозначенных лиц должны были лишать любых видов государственных субсидий и помощи. Сама она существование подобного перечня ранее отрицала.

Кроме того, суд выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента.

Агентство Yonhap сообщило о том, что вскоре после ареста Чо Юн Сун предложили уйти в отставку. Ожидается, что ее заявление будет быстро одобрено премьер-министром, который после отставки президента Пак Кын Хе временно исполняет обязанности главы государства.

С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цхве Сун Силь — лучшей подруги президента страны, которая неформально оказывала огромное влияние на решения Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, участвовала в принятии политических решений, а также вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций, добиваясь финансирования своих фондов.

После ареста Цхве Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давления на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового главы государства.