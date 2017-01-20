|
Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
21.01.2017 11:53 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террристическую атаку, заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.
По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается исламистских взглядов, и в его действиях прослеживается джихадистский мотив.
В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.
«Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран», — уточнил Соботка.
Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.
Австрийская газета Krone опубликовала статью, в которой говорится, что совершить террористические нападения в Вене планировала группа исламистов албанского происхождения. Свои источники журналисты не раскрыли.
В Вене сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности.
В прошлом году в Австрии были предъявлены обвинения двум людям в причастности к парижским терактам 2015 года, которые унесли жизни 130 человек. Позднее двое арестованных в Зальцбурге были экстрадированы во Францию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии