По меньшей мере 21 человек погиб, свыше 60 получили ранения при взрыве на северо-западе Пакистана близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает индийское информационное агентство ANI. Ранее сообщалось о 18 погибших.

По данным правоохранительных органов, взрыв прогремел в 08.50 на овощном рынке города Парачинар в племенной области Куррам. По версии следствия, самодельное взрывное устройство большой мощности было спрятано в одну из коробок с овощами или же атаку совершил террорист-смертник.

Из 60 пострадавших около десятка человек — в критическом состоянии.

«К этому времени на рынке собрались сотни торговцев и покупателей, затеряться среди них было несложно, восстановить картину произошедшего будет непросто», — отметили в полиции.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Район происшествия оцеплен, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.