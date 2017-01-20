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Не менее 21 человека погибли при взрыве на рынке в Пакистане

21.01.2017 12:48 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере 21 человек погиб, свыше 60 получили ранения при взрыве на северо-западе Пакистана близ границы с Афганистаном. Об этом сообщает индийское информационное агентство ANI. Ранее сообщалось о 18 погибших.

По данным правоохранительных органов, взрыв прогремел в 08.50 на овощном рынке города Парачинар в племенной области Куррам. По версии следствия, самодельное взрывное устройство большой мощности было спрятано в одну из коробок с овощами или же атаку совершил террорист-смертник.

Из 60 пострадавших около десятка человек — в критическом состоянии.

«К этому времени на рынке собрались сотни торговцев и покупателей, затеряться среди них было несложно, восстановить картину произошедшего будет непросто», — отметили в полиции.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Район происшествия оцеплен, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

 
 
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Более 60 человек пострадали, 10 из них находятся в критическом состоянии.

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