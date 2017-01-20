Отставной генерал Джеймс Мэттис вечером пятницы, 20 января, утвержден конгрессом США на посту министра обороны. Это случилось через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа. 66-летний Мэттис стал первым военным более чем за 60 лет, который возглавит оборонное ведомство страны. Помимо прочего, Мэттис участвовал в военных действиях в Афганистане и Ираке.

Во время обсуждения своей кандидатуры в Сенате, Мэттис предупредил о попытках России навредить интересам США и их союзникам. Таким образом новый министр обороны США высказал более критическое отношение к президенту РФ Путину, чем Дональд Трамп.

Сенат также утвердил Джона Келли на посту главы министерства внутренней безопасности. В случае исполнения Трампом своих планов по решению вопросов с нелегальными мигрантами, на ведомство Келли будет возложена обязанность усилить наблюдение за иммигрантами, которым будет разрешен въезд в США, а также изыскать средства на депортацию нелегалов.

При этом, указывает AFP, если кандидатура Мэттиса нашла поддержку у конгрессменов, то вокруг некоторых других претендентов на министерские посты развернулась дискуссия. В частности, речь шла о Джеффе Сешнсе, который может стать министром юстиции, а также возможном будущем главе Минфина США Стивене Мнучине.

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