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Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях

21.01.2017 14:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва не отведет ракетные комплексы «Искандер» из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

«Это очень сложный вопрос. Мы не можем просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — сказал он.

В Минобороны РФ в прошлом году подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что переброска осуществляется в рамках регулярно проводимых проверок возможностей отечественных ракетных войск.

После известий о передислокации «Искандеров» в Калининградскую область представители ряда стран Балтии выступили с утверждениями, что такие действия РФ якобы обострят ситуацию, и расценили их как неадекватный ответ на то, что делает НАТО.

«Искандер» предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации «Искандер-М» составляет до 500 км.

 
 
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"Мы не можем отвести эти ракеты, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены", сказал он.

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