Итальянские спасатели сообщают о том, что под завалами в отеле «Риджопиано» находят живых людей.

Накануне спасатели сообщили о том, что под завалами частично разрушенного и полностью заваленного снегом отеля найдено шестеро живых, позднее их число выросло до десяти человек, среди них есть дети.

Спасатели подчеркивают, что здание отеля полностью завалено снегом, потому пробраться к людям было очень сложно даже на второй день спасательной операции. Обнаруженных живыми посетителей отеля эвакуировали вертолетом. Под завалами люди находились более 40 часов.

Уже сейчас официально подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле. Пропавшими без вести остаются порядка 25 человек. Спасательная операция продолжается: спасатели вручную разгребают снег и камни на месте трагедии, дороги к отелю завалены глубоким снегом, и техника по-прежнему не может пройти к месту ЧП.

Напомним, что трагедия произошла в среду 18 января. лавина накрыла здание трехэтажного отеля в горах Италии (регион Абруццо). Сильные снегопады помешали спасателям добраться до места происшествия: спасательная операция началась лишь утром в четверг. Тогда же сообщалось, что число жертв достигает десятков людей.

Фото: © EPA/STRINGER