Парламент Турции в субботу, 21 января, проголосовал за внесение в конституцию поправок, существенно расширяющих полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



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Как сообщает Reuters , «за» проголосовали 339 депутатов, 142 — против. Ранее законопроект одобрил профильный комитет турецкого парламента.

Изменения основного закона предусматривают упразднение должности премьер-министра. Формировать правительство будет лично президент. Он же сможет в любой момент распустить парламент. Таким образом, данные поправки фактически меняют государственный строй в стране — парламентско-президентская республика станет просто президентской.

Еще одно изменение конституции позволит президенту править до 75 лет. То есть Эрдоган сможет оставаться на посту главы государства до 2029 года.

Теперь поправки должен будет утвердить сам президент. Затем в стране назначат референдум, на котором свое отношение выскажут граждане страны. Как сообщалось ранее, референдум пройдет самое позднее летом текущего года.

Сторонники законопроекта уверяют, что такие поправки помогут упростить систему управления и избежать новых попыток переворотов. Противники утверждают, что это шаг в сторону авторитарного государства.