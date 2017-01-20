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Американские правозащитники запустили кампанию за импичмент Трампа

21.01.2017 17:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.

В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном 20 января на сайте кампании Impeach Trump Now, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации — Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.

Не только петиции, но и иски

Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его «гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм», запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.

 
 
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Тем временем петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", собрала уже 86 тысяч подписей.

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