|
Американские правозащитники запустили кампанию за импичмент Трампа
21.01.2017 17:19 — Новости Мира | Tut.by
Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.
В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в
Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации — Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.
Не только петиции, но и иски
Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его «гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм»,
Как
Церемония
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", собрала уже 86 тысяч подписей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии