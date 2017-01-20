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От любви до ненависти: Америка встретила нового президента
21.01.2017 17:49 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США на Библии у стен Капитолия 20 января 2017 года. За церемонией инаугурации наблюдали тысячи зрителей, собравшихся на Национальной аллее в Вашингтоне. Затем президент и первая леди приняли участие в параде, а завершился вечер традиционным балом. Если для одних американцев день инаугурации стал праздником, то другие в знак протеста
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Для одних американцев день инаугурации стал праздником, другие - вышли на улицу в знак протеста против Трампа. Как прошел важный для Америки день - в фотографиях от...
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