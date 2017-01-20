Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США на Библии у стен Капитолия 20 января 2017 года. За церемонией инаугурации наблюдали тысячи зрителей, собравшихся на Национальной аллее в Вашингтоне. Затем президент и первая леди приняли участие в параде, а завершился вечер традиционным балом. Если для одних американцев день инаугурации стал праздником, то другие в знак протеста вышли на улицу . Фотографы агентства Рейтер наблюдали за развитием событий в Вашингтоне.



Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют толпу зрителей после принятия присяги



Колонна мотоциклистов возглавляет парад по случаю инаугурации 45-го президента США



Активистка оказывает первую помощь девушке, пострадавшей от применения полицией слезоточивого газа на акции протеста против Дональда Трампа



Активисты убегают после взрыва шумовой гранаты во время акции протеста против Дональда Трампа



Демонстранты с плакатами против Дональда Трампа встречают президентский кортеж



Вид сверху на Национальную аллею, где проходила церемония инаугурации 45-го президента США



Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его супругу Меланию перед чайной церемонией в Белом доме накануне инаугурации



Дональд Трамп готовится принять присягу в качестве 45-го президента США



Зрители наблюдают за церемонией инаугурации Дональда Трампа



Участники церемонии инаугурации встречают избранного президента Дональда Трампа перед его присягой



Президент США Дональд Трамп приносит клятву на Библии в окружении своей семьи



Участники парада по случаю инаугурации идут по улице Вашингтона



Дональд Трамп принимает присягу на Библии, которую держит его жена Мелания Трамп



Радостные сторонники во время клятвы Дональда Трампа на церемонии инаугурации



Бывший президент США Барак Обама слушает выступление новоизбранного президента перед зрителями



Зрители наблюдают за церемонией инаугурации 45-го президента США



Толпа зрителей на Национальной аллее в Вашингтоне наблюдает за церемонией инаугурации Дональда Трампа



Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провожают Барака и Мишель Обаму к вертолету Marine One



Полицейский падает на землю во время атаки протестующего с газовым баллончиком на акции протеста против президента США Дональда Трампа



Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен Пенс провожают вертолет с бывшим президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель на ступеньках перед зданием Капитолия



Вертолет с бывшим президентом США Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой поднимается с площадки у здания Капитолия



Дональд Трамп смотрит на фотографов во время торжественного ланча в ротонде Капитолия



Дональд Трамп танцует со своей супругой Меланией на балу по случаю инаугурации



Танцоры выступают на балу по случаю инаугурации



45-й президент США танцует с первой леди на балу по случаю инаугурации