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Суд в Ульяновске признал хамон угрожающим российской конституции
21.01.2017 18:49 — Новости Мира | Tut.by
Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона [вяленая свинина], запрещен Роскомнадзором по решению Ульяновского суда. Об этом сообщил
«Из письма любимого испанского поставщика хамона с поздравлением по случаю наступления Нового года и Рождества Христова неожиданно выяснил, что „Вы уже наверняка знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован“», — написал он в своем микроблоге.
Как выяснила «Лента.ру», доступ к сайту в настоящее время открыт, но, тем не менее, он действительно внесен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Ульяновского районного суда, сообщается на
Доступ к ресурсу был ограничен «…в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», приводит газета «Новые известия» решение суда.
В декабре стало известно, что испанская компания рассматривает возможность локализации производства хамона в Калининграде.
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Сайт испанского интернет-магазина, специализирующегося на продаже хамона [вяленая свинина], запрещен Роскомнадзором.
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