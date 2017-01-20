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Суд в Ульяновске признал хамон угрожающим российской конституции

21.01.2017 18:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона [вяленая свинина], запрещен Роскомнадзором по решению Ульяновского суда. Об этом сообщил пользователь «Живого Журнала» под ником nl.

«Из письма любимого испанского поставщика хамона с поздравлением по случаю наступления Нового года и Рождества Христова неожиданно выяснил, что „Вы уже наверняка знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован“», — написал он в своем микроблоге.

Как выяснила «Лента.ру», доступ к сайту в настоящее время открыт, но, тем не менее, он действительно внесен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Ульяновского районного суда, сообщается на сайте Роскомнадзора. Иск подала районная прокуратура в сентябре 2016 года, и 15 ноября судья вынесла решения удовлетворить его.

Доступ к ресурсу был ограничен «…в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», приводит газета «Новые известия» решение суда.

В декабре стало известно, что испанская компания рассматривает возможность локализации производства хамона в Калининграде.

 
 
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Сайт испанского интернет-магазина, специализирующегося на продаже хамона [вяленая свинина], запрещен Роскомнадзором.

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