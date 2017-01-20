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По всему миру проходят "женские марши" против вступления в должность Трампа

21.01.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by  
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В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на женский марш протеста против Трампа, сообщается на странице «Марш женщин на Вашингтон» в Twitter.


Участники «женского марша» в Вашингтоне, США. Фото: Reuters

Активисты опасаются за соблюдение своих прав при администрации 45-го президента США.

Организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тыс. участников. Массовые марши, кроме Вашингтона, ожидаются в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Более того, тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против Трампа. Марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.


Участники «женского марша» в Вашингтоне, США. Фото: Reuters

Люди собрались у посольства США у подножия Браденбургских ворот в поддержку участников «женских маршей» в США и мире. Берлин, Германия. Фото: Reuters

Участники «женского марша» в Лондоне, Великобритания. Фото: Reuters

Женщины идут в поддержку участников маршей в Вашингтоне и других городах мира. Бангалор, Индия. Фото: Reuters

Участники «женского марша» в Дублине, Ирландия. Фото: Reuters

Участники «женского марша» в Дублине, Ирландия. Фото: Reuters

Участники «женского марша» в Париже, Франция. Фото: Reuters

Участники «женского марша» в Осло, Норвегия. Фото: Reuters
 
 
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В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на женский марш протеста против Трампа. Акцию поддержали и другие...

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