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По всему миру проходят "женские марши" против вступления в должность Трампа
21.01.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by
В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на женский марш протеста против Трампа, сообщается на
Активисты опасаются за соблюдение своих прав при администрации 45-го президента США.
Организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тыс. участников. Массовые марши, кроме Вашингтона, ожидаются в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.
Более того, тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против Трампа. Марши прошли или пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.
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В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на женский марш протеста против Трампа. Акцию поддержали и другие...
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