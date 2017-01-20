Президент США Дональд Трамп начал свой первый полный рабочий день с молебна, сообщает Associated Press.

Мероприятие проходило в Вашингтонском кафедральном соборе. Вместе с Трампом на молебен пришли его жена, первая леди США Меланья Трамп, вице-президент Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс.

Межконфессиональная служба, как сообщается, является важной традицией при принятии полномочий новым президентом.

После богослужения Трамп отправится в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, где встретится с руководителями национальной разведки.