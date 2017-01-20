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Трамп начал первый полный рабочий день с молебна

21.01.2017 21:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп начал свой первый полный рабочий день с молебна, сообщает Associated Press.

Мероприятие проходило в Вашингтонском кафедральном соборе. Вместе с Трампом на молебен пришли его жена, первая леди США Меланья Трамп, вице-президент Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс.

Межконфессиональная служба, как сообщается, является важной традицией при принятии полномочий новым президентом.

После богослужения Трамп отправится в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, где встретится с руководителями национальной разведки.

 
 
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Вместе с Трампом на молебен пришли его жена, первая леди США Меланья Трамп, вице-президент Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс.

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