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США отказались посылать делегацию на сирийские переговоры в Астану

21.01.2017 21:56 — Новости Мира | Tut.by  
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США решили не отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астану. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что страну будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол. «Из-за состоявшейся инаугурации президента и процесса передачи власти делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», — пояснил спикер.

Тем временем в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, передает Интерфакс. Прибытие спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры ожидается в ночь на 22 января. Представители правительства Сирии прибудут в воскресенье. Начало переговоров запланировано на 23 января.

 
 
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Cтрану будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол.

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