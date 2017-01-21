США решили не отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астану. Об этом в субботу, 21 января, сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что страну будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол. «Из-за состоявшейся инаугурации президента и процесса передачи власти делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», — пояснил спикер.

Тем временем в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, передает Интерфакс. Прибытие спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры ожидается в ночь на 22 января. Представители правительства Сирии прибудут в воскресенье. Начало переговоров запланировано на 23 января.