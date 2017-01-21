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Трамп выступил с речью перед работниками ЦРУ

22.01.2017 01:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп в свой первый полный рабочий день прибыл в штаб-квартиру ЦРУ в штате Вирджиния, передает Associated Press.

Трамп обратился с речью к 400 работникам ведомства. Президент назвал их «по-настоящему ценными и удивительными специалистами».

В качестве приоритета для ЦРУ Трамп назвал борьбу с исламским терроризмом, передает Reuters.

Глава государства засвидетельствовал сотрудникам спецслужбы свое уважение и опроверг утверждения, что он враждует с разведсообществом. По словам Трампа, эта вражда была выдумана СМИ.

Ранее Трамп подверг критике разведслужбы, обвинившие Россию в попытках помочь ему на выборах и допустившие утечки о докладе, где утверждалось, что Россия якобы имеет на Трампа компромат.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Сам Трамп после посвященной кибератакам встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм». Россия, в свою очередь, все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

На должность директора ЦРУ Трамп выдвинул конгрессмена Майка Помпео.

 
 
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Глава государства засвидетельствовал сотрудникам спецслужбы свое уважение и опроверг утверждения, что он враждует с разведсообществом.

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