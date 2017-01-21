﻿ В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины

22.01.2017 01:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом пишет газета Leggo.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.

В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись «пенне в томатном соусе», изображение женщины подписано «запеченная паста». Гору мертвецов назвали лазаньей.

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. В ходе спасательной операции удалось найти живыми десять человек. Число жертв достигло пяти.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Раду внесли законопроект об исключительном использовании украинского языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика