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В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
22.01.2017 01:12 — Новости Мира | Tut.by
Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом пишет газета Leggo.
На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».
Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было
В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись «пенне в томатном соусе», изображение женщины подписано «запеченная паста». Гору мертвецов назвали лазаньей.
Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.
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На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы.
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