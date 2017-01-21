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В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0
22.01.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by
На острове Бугенвиль Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0, сообщает
Как уточняет издание, толчки ощущались в 47 км от административного центра острова, города Арава.
В связи с этим, как сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Науру, Понпеи, Косраэ, Вануату, островов Трук и Индонезии в течение последующих трех часов после землетрясения «распространена возможность опасных волн цунами».
Информацию о жертвах и разрушениях в результате землетрясения агентство не уточняет.
Ранее землетрясение у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло 17 октября прошлого года. Тогда его магнитуда составила 6,9. Угроза цунами объявлена не была.
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Объявлена угроза цунами. Информацию о жертвах и разрушениях пока не поступала.
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