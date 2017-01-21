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В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

22.01.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
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На острове Бугенвиль Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.


Как уточняет издание, толчки ощущались в 47 км от административного центра острова, города Арава.

В связи с этим, как сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Науру, Понпеи, Косраэ, Вануату, островов Трук и Индонезии в течение последующих трех часов после землетрясения «распространена возможность опасных волн цунами».​

Информацию о жертвах и разрушениях в результате землетрясения агентство не уточняет.

Ранее землетрясение у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло 17 октября прошлого года. Тогда его магнитуда составила 6,9.​ Угроза цунами объявлена не была.

 
 
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Объявлена угроза цунами. Информацию о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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