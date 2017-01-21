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Штайнмайер: Избрание Трампа положило конец миропорядка ХХ века
22.01.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил в авторской
«С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом», — подчеркнул политик. «Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра — не предопределено. Этот вопрос остается открытым», — полагает Штайнмайер.
Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения. «Сегодня многое стоит на кону», — подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои «позицию, ценности и интересы».
Дональд Трамп официально
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"Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра - не предопределено. Этот вопрос остается открытым", - полагает Штайнмайер.
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