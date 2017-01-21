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Штайнмайер: Избрание Трампа положило конец миропорядка ХХ века

22.01.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил в авторской статье для Bild am Sonntag, которую газета разместила на своем сайте в воскресенье, 22 января.


Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

«С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом», — подчеркнул политик. «Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра — не предопределено. Этот вопрос остается открытым», — полагает Штайнмайер.

Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения. «Сегодня многое стоит на кону», — подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои «позицию, ценности и интересы».

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.

 
 
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"Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра - не предопределено. Этот вопрос остается открытым", - полагает Штайнмайер.

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