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Белый дом обвиняет прессу в занижении числа пришедших на инаугурацию Трампа

22.01.2017 09:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация президента США Дональда Трампа обвинила СМИ в занижении числа людей, наблюдавших за церемонией инаугурации нового главы государства в центре Вашингтона.


Фото: Reuters

По словам самого Трампа, посмотреть на церемонию в центре столицы пришли около полутора миллионов человек. При этом в прессе появилась информация о том, что перед зданием Капитолия собрались менее 250 тысяч человек.

«Это было самое большое число людей, когда-либо наблюдавших за церемонией инаугурации. Включая как тех, кто пришел лично [посмотреть на церемонию в Вашингтоне], так и [смотревших церемонию] по всему миру. Попытки занизить энтузиазм по поводу инаугурации позорны и неверны», — заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

При этом, по данным мэрии Вашингтона, на инаугурацию Барака Обамы в 2009 году пришли около 1,8 миллиона человек, что считается абсолютным рекордом по числу людей, когда-либо собиравшихся на Национальной аллее в Вашингтоне.

Аэрофотосъемка инаугурации Трампа также показывает, что толпа перед Капитолием была меньше, чем на церемонии 2009 года.

После своего избрания на президентский пост Трамп неоднократно выказывал недовольство работой журналистов.

В субботу в ходе своего выступления перед сотрудниками ЦРУ он заявил, что некоторые СМИ изображали неверную картину, утверждая, что он враждует со спецслужбами.

По его словам, на самом деле он враждует с такими СМИ, в которых работают «одни из самых бесчестных людей в мире».

Ранее во время пресс-конференции Трамп назвал телеканал Си-эн-эн «ужасной организацией».

Еще до своего избрания в ноябре Трамп вызвал скандал, публично спародировав журналиста с физическим недостатком, а после того, как его стали широко критиковать за этот поступок, заявил, что не знал о недуге репортера.

Тогда же в ноябре он отказался проводить встречу с журналистами New York Times, хотя она была заранее подготовлена.

Акции протеста

В субботу сотни тысяч людей в Вашингтоне вышли на «Марш женщин», который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тысяч человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч.

В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста прошли в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне. В общей сложности на субботу были запланированы до 700 «женских маршей» по всему миру.

Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно высказываясь о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также встревожил многих за рубежом, пообещав, что будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего».

 
 
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По словам Трампа, посмотреть на церемонию пришли около полутора млн человек. В прессе появилась информация, что перед зданием Капитолия собрались менее 250 тысяч...

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