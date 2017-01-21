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Задержанным за участие в протестах против Трампа в день инаугурации грозят тюремные сроки
22.01.2017 11:13 — Новости Мира | Tut.by
Около 230 человек было задержано в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа 20 января. Большинству из них будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением, сообщили в офисе прокурора США, передает
Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В офисе прокурора рассказали, что большинство задержанных отпустят без внесения залога до суда, который состоится в феврале.
Однако группа из 10 человек уже побывала на судебном заседании 21 января. Адвокат обвиняемых заявил, что они не признают свою вину, судья «отпустил всех на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии (административный округ США)».
Перед началом инаугурации протестующие вышли на улицы Вашингтона, где устроили
20 января также тысячи противников Дональда Трампа
21 января в Вашингтоне тысячи людей вышли на «
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Около 230 человек было задержано в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа 20 января. Большинству из них будут предъявлены обвинения в участии в...
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