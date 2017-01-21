Около 230 человек было задержано в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа 20 января. Большинству из них будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением, сообщили в офисе прокурора США, передает CBS News .



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Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В офисе прокурора рассказали, что большинство задержанных отпустят без внесения залога до суда, который состоится в феврале.

Однако группа из 10 человек уже побывала на судебном заседании 21 января. Адвокат обвиняемых заявил, что они не признают свою вину, судья «отпустил всех на свободу при условии, что они не будут повторно арестованы в Колумбии (административный округ США)».

Перед началом инаугурации протестующие вышли на улицы Вашингтона, где устроили беспорядки , били витрины и стекла автомобилей. Полицейские применили слезоточивый газ и другие спецсредства.

20 января также тысячи противников Дональда Трампа собрались на акцию в Нью-Йорке. Среди ее участников были такие знаменитости, как актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Шер.

21 января в Вашингтоне тысячи людей вышли на « Женский марш » протеста против Трампа. Кроме того тысячи женщин вышли на улицы мировых столиц с аналогичными акциями. Марши прошли в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.



Фото: Reuters

Акции проходят с момента избрания Трампа.