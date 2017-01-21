﻿ Порошенко: Отказ от Донбасса не приведет к миру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Порошенко: Отказ от Донбасса не приведет к миру

22.01.2017 12:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины он заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно, передает 112.ua.


Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?» — отметил он.

«Такая стратегия сто процентов к миру не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — сказал президент.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что «освободить» Донбасс можно двумя способами — военным или путем переговоров. По ее мнению, если Донбасс возвращать мирным путем, то Крым останется российским. На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Задержанным за участие в протестах против Трампа в день инаугурации грозят тюремные сроки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика