Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины он заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно, передает 112.ua .



Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?» — отметил он.

«Такая стратегия сто процентов к миру не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — сказал президент.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила , что «освободить» Донбасс можно двумя способами — военным или путем переговоров. По ее мнению, если Донбасс возвращать мирным путем, то Крым останется российским. На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций.