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Порошенко: Отказ от Донбасса не приведет к миру
22.01.2017 12:55 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса. Во время торжеств по случаю Дня соборности Украины он заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно, передает
«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?» — отметил он.
«Такая стратегия сто процентов к миру не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — сказал президент.
Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко
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Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.
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