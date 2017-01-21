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Минобороны Британии обвинили в сокрытии неудачного пуска ракеты "Трайдент"

22.01.2017 15:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство обороны Великобритании утверждает, что полностью уверено в надежности британских стратегических ядерных сил после сообщения в прессе о неудачном пуске ракеты «Трайдент».

Sunday Times написала, что такая ракета, выпущенная с подлодки «Вендженс» у побережья Флориды, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья. По данным издания, ракета не несла ядерной боеголовки.

Информацией о том, что стало причиной нештатной ситуации, у издания нет, однако его источник в руководстве Королевского военно-морского флота Британии сказал, что неисправность проявилась после того, как ракета стартовала из-под воды.

Инцидент, пишет газета, произошел в июне 2016 года, всего за несколько недель до голосования в Палате представителей британского парламента о судьбе ракет «Трайдент».

Министерство обороны Соединенного Королевства тогда не опубликовало подробной информации о пуске, сообщив лишь, что он был успешным.

В июле депутаты поддержали программу модернизации системы «Трайдент"(подлодки являются ее составной частью) — за нее было отдано 472 голоса, против — 117.

Стоимость программы составляет 31 млрд фунтов (примерно 38 млрд долларов). В рамках программы будут построены четыре новые субмарины на смену другим четырем, которые в настоящее время входят в состав системы морского ядерного сдерживания.

Sunday Times пишет, что министр обороны Великобритании Майкл Феллон будет вызван в Палату представителей для того, чтобы отчитаться об этом инциденте.

Теневой министр финансов Британии Джон Макдоннелл потребовал от правительства объяснений по поводу случившегося.

Когда ведущий Би-би-си Эндрю Марр попросил его прокомментировать неудачный пуск ракеты, Макдоннелл сказал: «Представители обеих сторон в спорах о „Трайденте“ ожидали бы полного отчета в парламенте, но тот факт, что Тереза Мэй не сделала этого, вызывает сильное беспокойство. Я думаю, что по этому поводу обязательно должны быть заданы вопросы».

«Вендженс» отправилась на испытания в декабре 2015 года после ремонта, который обошелся в 350 млн фунтов. В ходе модернизации ракета получила новые пусковые системы, а также обновила компьютерные системы.

 
 
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Sunday Times написала, что такая ракета, выпущенная с подлодки "Вендженс" у побережья Флориды, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.

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