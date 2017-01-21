|
"Санкции не отменят и нечего надеяться на чужие выборы". Медведев призвал расстаться с иллюзиями
22.01.2017 17:50 — Новости Мира | Tut.by
«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы», — сказал председатель правительства России, выступая на XVI съезде возглавляемой им партии «Единая Россия».
Он также добавил, что нужно прекратить рассчитывать «на приход новых руководителей иностранных».
В этой связи российский агропромышленный комплекс (АПК), для которого, по словам Медведева, сложились удачные условия, должен активно использовать эту ситуацию. «Мы поддержим их [аграриев] в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — подчеркнул премьер.
Он отметил, что поддержка агропромышленного комплекса в 2017 году сохранена на уровне прошлого года с учетом «реальных бюджетных возможностей».
Ранее Медведев уже отмечал, что российским властям придется и дальше действовать вопреки сохраняющимся санкциям, и призывал «не обольщаться» их отменой.
В то же время на прошлой неделе первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы могут быть отменены 31 декабря 2017 года в случае потепления отношений с Западом. «Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов на Гайдаровском форуме.
В Москве неоднократно говорили о надежде на конструктивные отношения с новой администрацией США. Президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, говорил, что может
В день инаугурации республиканца в Кремле заявили, что утверждение «Трамп — наш человек» является ошибочным. «Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
За день до этого агентство
Как пояснили собеседники Bloomberg, российские власти смутил тот факт, что в последних интервью Трамп начал увязывать ослабление ограничений в отношении Москвы с вопросами ядерного разоружения.
Накануне Песков заявил, что США и Россия имеют разную композицию ядерных сил, поэтому говорить об их симметричном сокращении недопустимо и неуместно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Медведев уже отмечал, что российским властям придется и дальше действовать вопреки сохраняющимся санкциям, и призывал "не обольщаться" их отменой.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии