«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы», — сказал председатель правительства России, выступая на XVI съезде возглавляемой им партии «Единая Россия».



Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Он также добавил, что нужно прекратить рассчитывать «на приход новых руководителей иностранных».

В этой связи российский агропромышленный комплекс (АПК), для которого, по словам Медведева, сложились удачные условия, должен активно использовать эту ситуацию. «Мы поддержим их [аграриев] в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что поддержка агропромышленного комплекса в 2017 году сохранена на уровне прошлого года с учетом «реальных бюджетных возможностей».

Ранее Медведев уже отмечал, что российским властям придется и дальше действовать вопреки сохраняющимся санкциям, и призывал «не обольщаться» их отменой.

В то же время на прошлой неделе первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы могут быть отменены 31 декабря 2017 года в случае потепления отношений с Западом. «Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов на Гайдаровском форуме.

В Москве неоднократно говорили о надежде на конструктивные отношения с новой администрацией США. Президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, говорил, что может отменить часть антироссийских санкций , введенных его предшественником Бараком Обамой, если Москва окажется полезной в борьбе с терроризмом.

В день инаугурации республиканца в Кремле заявили, что утверждение «Трамп — наш человек» является ошибочным. «Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За день до этого агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников сообщило о том, что в Кремле изначальная эйфория, связанная с победой Трампа на выборах,​ сменилась скепсисом. В частности, в Москве уже не так уверены, что отношения удастся улучшить в короткие сроки, а санкции будут отменены, отмечало агентство.

Как пояснили собеседники Bloomberg, российские власти смутил тот факт, что в последних интервью Трамп начал увязывать ослабление ограничений в отношении Москвы с вопросами ядерного разоружения.

Накануне Песков заявил, что США и Россия имеют разную композицию ядерных сил, поэтому говорить об их симметричном сокращении недопустимо и неуместно.