Президент США Дональд Трамп высказался по поводу многотысячных протестов против в него в стране и мире, которые прошли в день инаугуруации, 20 января, а также в минувшую субботу. Трамп удивлен, что все это происходит спустя небольшой промежуток времени после выборов.



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Трамп заявил, что наблюдал за протестами и был под впечатлением, ведь выборы только что прошли.

«Почему эти люди не голосовали?», — написал Трамп в Twitter . Он заявил также, что мирные протесты являются принципиальной особенностью демократии страны. «Даже если я не всегда согласен с протестующими, я признаю право людей выражать свое мнение».

20 января протестующие вышли на улицы Вашингтона, где устроили беспорядки , били витрины и стекла автомобилей. Полицейские применили слезоточивый газ и другие спецсредства. В итоге арестовали около 230 человек, большинству будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. По данной статье арестованные могут получить до 10 лет лишения свободы.

Также 20 января тысячи противников Дональда Трампа собрались на акцию в Нью-Йорке. Среди ее участников были такие знаменитости, как актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало и Шер. На следующий день в Вашингтоне тысячи людей вышли на « Женский марш » протеста против Трампа. Тысячи женщин также вышли на улицы в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.