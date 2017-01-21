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Президент США прокомментировал протесты против себя
22.01.2017 18:32 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу многотысячных протестов против в него в стране и мире, которые прошли в день инаугуруации, 20 января, а также в минувшую субботу. Трамп удивлен, что все это происходит спустя небольшой промежуток времени после выборов.
Трамп заявил, что наблюдал за протестами и был под впечатлением, ведь выборы только что прошли.
«Почему эти люди не голосовали?», — написал Трамп в
20 января протестующие вышли на улицы Вашингтона, где устроили
Также 20 января тысячи противников Дональда Трампа
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"Почему эти люди не голосовали?", - задается вопросом Трамп.
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