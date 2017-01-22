Дети учителя, спасшего множество учеников из горящего автобуса на севере Италии, погибли в огне, сообщили венгерские власти.



Фото: ANSA

Жертвами автокатастрофы , произошедшей вечером в пятницу на трассе А4 у города Верона, стали 16 человек, еще 7 находятся в больнице.

Автобус возвращался в Будапешт из Франции, в нем ехали учащиеся венгерского лицея имени Пала Синьеи-Мерше.

Дьердь Виг сопровождал детей в поездке. После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, Вигу удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил серьезные ожоги.

Однако его 30-летний сын и 18-летняя дочь, которые также находились среди пассажиров автобуса, погибли, сообщила генеральный консул Венгрии в Милане Юдит Тимаффи.

Одной из возможных причин автокатастрофы называют плохое самочувствие водителя.