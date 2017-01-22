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Автокатастрофа в Италии: учитель, спасавший детей, потерял сына и дочь

22.01.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Дети учителя, спасшего множество учеников из горящего автобуса на севере Италии, погибли в огне, сообщили венгерские власти.


Фото: ANSA

Жертвами автокатастрофы, произошедшей вечером в пятницу на трассе А4 у города Верона, стали 16 человек, еще 7 находятся в больнице.

Автобус возвращался в Будапешт из Франции, в нем ехали учащиеся венгерского лицея имени Пала Синьеи-Мерше.

Дьердь Виг сопровождал детей в поездке. После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, Вигу удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил серьезные ожоги.

Однако его 30-летний сын и 18-летняя дочь, которые также находились среди пассажиров автобуса, погибли, сообщила генеральный консул Венгрии в Милане Юдит Тимаффи.

Одной из возможных причин автокатастрофы называют плохое самочувствие водителя.

 
 
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После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, учителю удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил...

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