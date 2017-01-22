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Автокатастрофа в Италии: учитель, спасавший детей, потерял сына и дочь
22.01.2017 23:34 — Новости Мира | Tut.by
Дети учителя, спасшего множество учеников из горящего автобуса на севере Италии, погибли в огне, сообщили венгерские власти.
Жертвами
Автобус возвращался в Будапешт из Франции, в нем ехали учащиеся венгерского лицея имени Пала Синьеи-Мерше.
Дьердь Виг сопровождал детей в поездке. После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, Вигу удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил серьезные ожоги.
Однако его 30-летний сын и 18-летняя дочь, которые также находились среди пассажиров автобуса, погибли, сообщила генеральный консул Венгрии в Милане Юдит Тимаффи.
Одной из возможных причин автокатастрофы называют плохое самочувствие водителя.
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После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, учителю удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил...
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